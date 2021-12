Nicosia: fedeli da tutto il Medio Oriente per la Messa del Papa

Tra i diecimila presenti allo stadio della capitale cipriota anche pellegrini provenienti da Israele a Libano. Un giovane di Caritas Libano: vogliamo tornare nel nostro Paese con la speranza di un futuro migliore

Michele Raviart - Città del Vaticano

Volontari emozionati per vedere il Papa per la prima volta e la loro felicità nel partecipare tutti insieme e pregare per Ciptro e tutto l'oriente. Seminaristi provenienti da Israele che sperano che le parole di Francesco possano illuminare la pace. Giovani della Caritas libanese che vogliono tornare nel loro Paese in crisi con l'energia di sognare un futuro migliore. Nelle voci raccolte allo stadio la GSP stadium di Nicosia dalla nostra inviata a Cipro Christine Seuss tutta la felicità dei partecipanti alla Messa presieduta dal Papa.