La seconda giornata del Papa in Grecia

In un minuto e con le immagini esclusive di Vatican Media ripercorriamo la domenica di Francesco che si è dipanata tra Lesvos e Atene. Stamani il toccante incontro con i rifugiati e il forte richiamo del Papa all'umanità per non lasciare che il Mediterraneo diventi un cimitero di lapidi. Poi ad Atene la celebrazione della Messa nella “Megaron Concert Hall" infine in Nunziatura la visita di cortesia di Sua Beatitudine Ieronymos