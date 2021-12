La preghiera del Papa a San Giuseppe: proteggi chi fugge da guerra, odio e fame

A conclusione dell’ultima udienza generale del 2021, Francesco dona ai fedeli una nuova preghiera allo sposo di Maria, al quale affida i perseguitati di oggi

“San Giuseppe, tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire, tu che sei stato costretto a fuggire per salvare la vita alle persone più care, proteggi tutti coloro che fuggono a causa della guerra, dell’odio, della fame. Sostienili nelle loro difficoltà, rafforzali nella speranza e fa’ che incontrino accoglienza e solidarietà. Guida i loro passi e apri i cuori di coloro che possono aiutarli. Amen.”

Ancora una volta, il Papa si rivolge a san Giuseppe, uomo giusto e simbolo di quella “eroicità” che si esprime nel quotidiano, per domandarne la protezione per la vita dei migranti, degli abbandonati e dei perseguitati del nostro tempo. Nell’ultima udienza generale del 2021, dopo una catechesi interamente incentrata sul “coraggio” del padre putativo di Gesù nel guidare la fuga della sua famiglia verso l’Egitto, Francesco dona ai fedeli una nuova preghiera da recitare nell' anno che sta per aprirsi. Un testo breve in cui si condensano le parole della Patris Corde, la lettera con cui il Papa ha aperto, l’8 dicembre 2020, l’Anno dedicato a san Giuseppe, concluso, sempre l’8 dicembre scorso, durante la visita alla Comunità Cenacolo.



Richieste di grazie

La richiesta di protezione che il Papa domanda a san Giuseppe - di cui non ha mai celato la profonda devozione dai tempi della giovinezza – si intreccia simbolicamente al gesto che da decenni Jorge Mario Bergoglio è solito compiere, cioè quello di affidare al santo intenzioni di preghiera, richieste di grazie e speciali intercessioni, infilando dei bigliettini sotto la statua di Giuseppe dormiente che lo accompagna dai tempi in cui era rettore del Collegio Maximo di San Miguel e che ora conserva nello studio personale di Casa Santa Marta.

Un'orazione collettiva

Con la preghiera di oggi, Papa Francesco chiede che quella allo sposo di Maria non rimanga solo un’orazione personale, ma che tutti i fedeli si rivolgano a lui in questo 2022 e mettano nelle sue mani speranze e difficoltà di “coloro che sono vittime di circostanze avverse e si sentono per questo scoraggiati e abbandonati”.

Non dimenticare chi è lontano da casa

Così la preghiera si declina in precise intenzioni o azioni da compiere nei saluti in varie lingue, che il Papa pronuncia al termine dell’udienza del mercoledì. Ai fedeli di lingua araba, ad esempio, il Papa chiede che: “Il coraggio di Giuseppe, affidatosi alla Provvidenza di Dio, sia fonte di ispirazione e impegno per tutti noi dinanzi ai bambini, per insegnare loro che solo così è possibile respingere ogni male e arginare ogni fuga senza paura”.

Il Pontefice esorta poi i francesi a non “dimenticare coloro che, come la Sacra Famiglia in Egitto, sono lontani da casa e dai loro cari”. Mentre ai pellegrini tedeschi, domanda “preghiere per i migranti, per i perseguitati e per tutti coloro che si sentono abbandonati e scoraggiati. Il Signore infonda loro speranza e aiuti noi a essere loro vicini”.

L'intercessione di san Giuseppe per il nuovo anno

Allo stesso modo, Papa Francesco indica ai fedeli spagnoli l’esempio di san Giuseppe perché, come lui, possano “confidare in ogni momento nella divina Provvidenza” e avere “il coraggio di accogliere con spirito cristiano di carità e solidarietà tutti i nostri fratelli e sorelle che hanno dovuto fuggire dalla loro terra e lasciare le loro case”.

Da qui l’intenzione di preghiera rivolta ai polacchi ma valida per tutti i fedeli del mondo, in vista del nuovo anno:

“Per l’intercessione di Maria Santissima Madre di Dio e di San Giuseppe suo sposo preghiamo che l’anno prossimo sia felice per noi e per tutti gli uomini, che cessi la pandemia e possiamo godere della pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle società e nel mondo”.