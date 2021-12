Il primo giorno di Papa Francesco a Cipro

Le immagini esclusive di Vatican Media per rivivere la giornata del Papa tra incontri, discorsi e l'abbraccio del popolo di Cipro

Ha preso il via il 35.mo viaggio apostolico del Pontefice che toccherà, oltre a Cipro, anche la Grecia. In un minuto le immagini di Vatican Media che ripercorrono i momenti salienti della giornata, dall’incontro con i migranti a Santa Marta e poi nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli vicino all'aeroporto di Fiumicino. Nello scalo romano la partenza per l’isola di Cipro dove è arrivato intorno alle 14. Due gli eventi in programma: l’abbraccio ai religiosi, religiose, diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali nella Cattedrale di Nicosia e poi l’incontro con le autorità nel Palazzo presidenziale.