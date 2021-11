La preghiera di Francesco per le vittime di guerre e di violenza

Nei saluti del dopo Angelus, il Papa parla della sua visita al Cimitero militare francese, domani, nella ricorrenza dei defunti. Il suo pensiero alla Corsa dei Santi, importante promozione dello sport

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

La visita e la messa del Papa al cimitero militare francese di Roma, il 2 novembre alle 11, per la commemorazione di tutti i fedeli defunti, saranno “l’occasione per pregare in suffragio di tutti i morti, in particolare per le vittime della guerra e della violenza”. È stato lo stesso Francesco a sottolinearlo nei saluti del dopo Angelus, quando ha anche ribadito la sua unione spirituale con tutti coloro che “in questi giorni vanno a pregare presso le tombe dei loro cari in ogni parte del mondo”.

La Corsa dei Santi e il valore educativo dello sport



Il Papa, ha poi rivolto un saluto ai partecipanti alla Corsa dei Santi, organizzata dalla Fondazione Don Bosco Nel Mondo, una iniziativa, ha sottolineato, importante per “promuovere il valore educativo dello sport, grazie anche alla vostra iniziativa in favore dei bambini della Colombia”. Francesco si poi congedato dai fedeli riuniti in Piazza San Pietro, augurando una “buona festa in compagnia spirituale di tutti i Santi".