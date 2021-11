Il Papa all’Unesco: il Vangelo è il messaggio più umanizzante della storia

In occasione dei 75 anni dalla nascita dell’agenzia delle Nazioni Unite, Francesco in un videomessaggio ne sottolinea il comune servizio alla pace e alla solidarietà, allo sviluppo della persona e alla tutela del patrimonio culturale

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

“Tanti auguri”, Papa Francesco si rivolge con un videomessaggio all’Unesco che raggiunge il traguardo di 75 anni di vita. Esprime le sue felicitazioni di cuore e ricorda il “rapporto privilegiato” con la Chiesa. “La Chiesa – sottolinea il Papa - è al servizio del Vangelo, e il Vangelo è il messaggio più umanizzante che la storia conosca”.

Messaggio di vita, di libertà, di speranza, che ha ispirato in ogni epoca e in ogni luogo innumerevoli iniziative educative e ha animato la crescita scientifica e culturale della famiglia umana.

Proprio alla luce del messaggio del Vangelo, le linee di azione con l’Unesco sono affini.

Per questo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura è un interlocutore privilegiato della Santa Sede nel comune servizio alla pace e alla solidarietà dei popoli, allo sviluppo integrale della persona umana e alla tutela del patrimonio culturale dell’umanità.

L’Unesco

Alla cerimonia per il 75.mo anniversario dell’Unesco, trasmessa in streaming e in diretta sui social dell’agenzia, parteciperanno più di 20 capi di Stato. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha sede a Parigi, nasce il 16 novembre del 1945, con l’intento di favorire la pace e la comprensione interculturale tra gli Stati attraverso l’educazione, la scienza e la cultura, ma solo un anno dopo, il 4 novembre 1946, venne formalmente istituita con la ratifica di ulteriori 20 Paesi oltre ai primi firmatari. L’Unesco nella sua missione ha anche quella di proteggere e salvaguardare i siti del mondo ritenuti eccezionali per valore e bellezza culturale o naturale.