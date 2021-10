Francesco riceve il presidente tedesco Steinmeier

I recenti sviluppi politici della Germania, la questione migratoria. Sono alcuni dei temi al centro del colloquio stamani in Vaticano tra il Papa e il Presidente della Repubblica Federale

Cordiali colloqui stamani in Vaticano tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Federale di Germania, FrankWalter Steinmeier, ricevuto in udienza. Un comunicato della Sala Stampa Vaticana riferisce che nel dialogo si è parlato “dei recenti sviluppi politici interni al Paese”, ma anche “su questioni di reciproco interesse, in particolare sulla questione migratoria e su alcune situazioni di conflittualità internazionale, nonché sull’importanza dell’impegno multilaterale per la ricerca di una soluzione”.

Papa Francesco e il presidente Steinmeier

Successivamente il presidente Steinmeier si è incontrato con il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Nell’incontro con il Papa, Steinmeir ha donato l’illustrazione di Maria e l'Albero di Jesse mentre Francesco ha regalato il Messaggio per la Pace 2021, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV, il Documento sulla Fratellanza Universale e il mosaico di Noè, con la descrizione in tedesco.