Questa mattina in Vaticano l'udienza di Francesco al cancelliere tedesco. Al centro del colloquio la pandemia e le migrazioni

Vatican News

Papa Francesco ha ricevuto stamani in udienza il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel, che poi si è incontrata con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.

“Compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti e per la fruttuosa collaborazione tra la Santa Sede e la Germania” è stato espresso durante i cordiali colloqui, fa sapere un comunicato della Sala Stampa vaticana. “Ci si è poi soffermati - vi si legge - su questioni di reciproco interesse in ambito internazionale e regionale, convenendo sull’opportunità di rilanciare la cooperazione per affrontare le molteplici crisi in atto, con particolare riferimento alle conseguenze dell’emergenza sanitaria e alle migrazioni”.

Il Papa riceve in udienza Angela Merkel

I doni

I doni del Papa sono stati una fusione in bronzo raffigurante la “Porta Santa”, I volumi dei documenti papali, Il Messaggio per la Pace di quest’anno, Il Documento sulla Fratellanza Umana. In dono dal cancelliere tedesco Merkel, I commenti ai Vangeli della domenica in tre volumi, Un volume su Michelangelo e alcuni prodotti alimentari.