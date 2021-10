Il Papa e il grande imam, in un libro il cammino fino alla firma del Documento di Abu Dhabi

In libreria da oggi il volume di Edizioni San Paolo a firma del giudice Mohammad Abdulsalam, testimone diretto dello sviluppo dei rapporti tra le due autorità che ha dato vita alla storica dichiarazione sulla fratellanza umana. Prefazioni di Al-Tayyeb e di Francesco che scrive: "L’unico estremismo che un credente può accettare è quello dell’amore”

VATICAN NEWS

È un’accurata cronaca dei passi compiuti per giungere alla stesura, alla condivisione e alla firma ad Abu Dhabi dello storico Documento sulla Fratellanza Umana, il libro Il Papa e il Grande Imam. Il percorso spinoso. Il volume, edito da San Paolo, reca l’importante firma di Mohammad Abdulsalam, giudice presso il Consiglio di Stato egiziano e, per oltre nove anni, consulente legale e procedurale di del grande imam Ahmed Al-Tayyeb. Oggi è segretario Generale del Comitato per la Fratellanza Umana, istituito dopo la firma della Dichiarazione congiunta.

Testimone diretto

Abdulsalam, membro del Centro di Al-Azhar per il Dialogo Interreligioso, è stato testimone, in alcuni passaggi anche oculare, dello sviluppo dei rapporti sempre più rispettosi e amichevoli tra Francesco e Al-Tayyeb, attraverso appuntamenti informali, visite di cortesie, udienze. L’ultima, questa mattina, nel Palazzo Apostolico dopo l’incontro in Vaticano “Fede e Scienza. Verso Cop26”.

L’autore ha collaborato e assistito personalmente all’intensificarsi del dialogo e della reciproca comprensione tra i due autorevoli personaggi e racconta la genesi dell’idea di un Convegno sulla fratellanza universale e di un Documento da firmare insieme davanti al mondo. Evento avvenuto il 4 febbraio del 2019, nell’ambito del viaggio del Papa negli Emirati Arabi Uniti, che ha dato il via ad un processo di rinsaldamento dei rapporti tra musulmani e cristiani.

La prefazione del Papa

Evidenziato nel volume anche il ruolo svolto dagli Emirati Arabi Uniti (UAE) nel sostenere l’iniziativa assunta dai due capi religiosi, come contributo al dialogo tra musulmani e cristiani e alla pace nel mondo. Il libro della San Paolo ha la prefazione del grande imam e di Papa Francesco, il quale nel suo testo ricorda che “il percorso della fratellanza è un cammino comune, lungo e difficile, ma è l’ancora di salvezza per la nostra umanità”. “I veri credenti – scrive il Papa - sono coloro che proteggono i diritti degli altri con la stessa forza con cui difendono i propri, perché l’unico estremismo che un credente può accettare è quello dell’amore”.