Il Papa è partito dalla Slovacchia, in volo verso Roma

L'aereo Alitalia con a bordo il Papa e il suo seguito è decollato dall'aeroporto di Bratislava alle 13.48 per far rientro a Roma. L’ultima tappa del viaggio apostolico di Francesco è stata cerimonia di congedo nello scalo aeroportuale slovacco

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Arrivano dall’aeroporto internazionale di Bratislava le ultime immagini del 34.mo viaggio apostolico di Papa Francesco, iniziato lo scorso 12 settembre a Budapest, in Ungheria, in occasione del 52.mo Congresso eucaristico internazionale. Il viaggio del Papa nel cuore dell’Europa è poi proseguito in Slovacchia, dove oggi nella Solennità della Beata Vergine Maria dei Sette Dolori, il Pontefice ha presieduto la Santa Messa presso il Santuario nazionale di Šaštín. Dopo la celebrazione eucaristica, Francesco ha raggiunto lo scalo aeroportuale di Bratislava dove è stato accolto dal presidente della Repubblica slovacca. Dopo un incontro privato di alcuni minuti e il saluto delle delegazioni, il Papa è salito per ultimo a bordo dell’aereo. Poco dopo il decollo, è in programma l'inizio della conferenza stampa. L’arrivo all’aeroporto di Roma è previsto alle 15.30. Lasciando la Slovacchia, il Papa ha lanciato un tweet dal suo account: "Rendo grazie a Dio per avermi permesso di compiere questo #ViaggioApostolico. Sono grato a tutti coloro che in diversi modi hanno collaborato, specialmente con la preghiera. Vi porto tutti nel cuore".

Viaggio Papa in Slovacchia, il congedo del Papa

Si chiude dunque nel giorno della festa nazionale della patrona del Paese, la Madonna dei Sette dolori, il 34.mo viaggio apostolico di Papa Francesco. Massimiliano Menichetti ricorda che il Santo Padre ha camminato, come un pellgerino, con il popolo slovacco che oggi si è raccolto in preghiera nella spianata del Santuario di Šaštín dedicato alla Vergine. Il Papa ha esortato la Chiesa slovacca a non fermarsi, indicando in Maria la strada che ci introduce nel cuore di Cristo. Esortando a volgere lo sguardo verso la Beata Vergine, Francesco è dunque partito dalla Slovacchia, da cui ha lanciato un messaggio di pace nel cuore dell’Europa.