Francesco incontra il presidente cileno: insieme per il bene del Paese

Udienza di Papa Francesco, stamattina in Vaticano, al presidente della Repubblica del Cile, Sebastián Piñera Echenique, il quale ha incontrato poi il cardinale Parolin. Tra i temi affrontati nei colloqui la situazione del Paese, i rapporti con la Chiesa cattolica, alcune sfide attuali internazionali. Sottolineato "il comune impegno a favore della pace, della giustizia sociale, della tutela dei poveri”

Vatican News



Un comunicato della Sala Stampa vaticana informa che nella mattinata di oggi, giovedì 9 settembre, il presidente della Repubblica del Cile, Sebastián Piñera Echenique, è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco e, successivamente, si è incontrato con il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei cordiali colloqui – si legge nel testo - è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti, nonché per il comune impegno a favore della pace, della giustizia sociale, della tutela dei poveri, degli emarginati e delle persone più vulnerabili”.

Il presidente Sebastián Piñera Echenique con il cardinale Parolin

Auspicata la serena collaborazione Stato-Chiesa

Anche la situazione interna del Paese è stata oggetto di dialogo, prestando particolare attenzione “allo sviluppo socio-economico, al processo di riforma della Costituzione e ai rapporti con la Chiesa cattolica". Il comunicato informa che a questo riguardo “si è auspicata una serena collaborazione, in considerazione del contributo che essa offre per il bene dell'intera popolazione in ambito caritativo, educativo e sociale, specialmente in questo periodo critico di pandemia”. Durante i colloqui non è mancato uno “scambio di vedute su alcuni temi attinenti all'attualità internazionale e regionale e alla promozione della pace e dei diritti umani nel mondo”.

I doni del Papa al presidente: scacchiera