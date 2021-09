Raphaël Bedros XXI Minassian eletto nuovo Patriarca dei cattolici armeni

L'elezione del capo della Chiesa di Cilicia degli Armeni è avvenuta nel corso del Sinodo che si è celebrato a Roma

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Un suono di campane nel convento patriarcale di Bzommar, in Libano, ha annunciato l’elezione del Patriarca di Cilicia degli Armeni: Sua Beatitudine Raphaël François Minassian, finora arcivescovo titolare di Cesarea di Cappadocia degli Armeni e Ordinario per i fedeli armeni cattolici dell’Europa Orientale. Successore di Gregorio Pietro XX Ghabroyan, morto nel maggio scorso,il nuovo Patriarca ha assunto il nome di Sua Beatitudine Raphaël Bedros XXI Minassian. L’elezione è avvenuta nel corso del Sinodo dei vescovi della Chiesa Patriarcale di Cilicia degli Armeni, convocato in questi giorni da Francesco a Roma.

Il servizio nella Chiesa

Nato il 24 novembre 1946 a Beirut, Minassian ha compiuto gli studi presso il Seminario Patriarcale di Bzommar e ha studiato Filosofia e Teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Presso la Pontificia Università Salesiana ha frequentato il corso di specializzazione in psicopedagogia. Il 24 giugno 1973 è stato ordinato sacerdote come membro dell’Istituto del Clero Patriarcale di Bzommar. Dal 1973 al 1982 ha ricoperto l’incarico di parroco della Cattedrale Armena di Beirut, poi segretario del Patriarca Hovannes Bedros XVIII Kasparian, e dal 1984 al 1989 incaricato di fondare il complesso parrocchiale della Santa Croce di Zalka, Beirut.

Nel 1989 il trasferimento negli Stati Uniti, fino al 2003 è stato parroco per gli Armeni Cattolici in California, Arizona e Nevada. Dal 2004 ha diretto Telepace Armenia, che ha contribuito a fondare. Nel 2005 è stato nominato Esarca Patriarcale di Gerusalemme ed Amman per gli Armeni. Da giugno 2011 ha ricoperto il ruolo di Ordinario per i Fedeli Armeni Cattolici dell’Europa Orientale, con assegnazione da parte del Papa della Sede titolare vescovile di Cesarea di Cappadocia degli Armeni e del titolo di Arcivescovo ad personam. Dal 24 al 26 giugno 2016 ha accolto Papa Francesco durante il suo Viaggio Apostolico in Armenia.