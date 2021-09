Poche parole e poi il passaggio tra le file dei giornalisti che lo accompagnano. Francesco non manca di compiere un gesto consueto durante i viaggi apostolici con coloro che sono impegnati a raccontarlo

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Breve il colloquio, per i tempi stretti del trasferimento tra Roma e Budapest, del Papa con i giornalisti sul volo che lo ha portato in Ungheria. In tutto 78 inclusi gli operatori dei mezzi di comunicazione coordinati da Matteo Bruni direttore della Sala Stampa vaticana, a cui Francesco rivolge parole di gratitudine per il lavoro che si apprestano a compiere in questa ripresa dei viaggi apostolici dopo una lunga pausa: