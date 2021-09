Padre Maggioni nuovo presidente del Comitato dei Congressi Eucaristici

Il Papa ha scelto il sacerdote della Congregazione dei Monfortani per guidare l'organismo vaticano e succedere a monsignor Piero Marini, che lo presiedeva dal 2007

Bergamasco di Brembate di Sopra, 65 anni, da oltre 30 padre Corrado Maggioni lavora a servizio della Santa Sede. La nomina a presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali è l'ultima tappa di un percorso iniziato nel '90, con l'ingresso in Vaticano in veste di officiale della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Pochi anni dopo, il Grande Giubileo del Duemila lo vede assumere la responsabilità dell’Ufficio Liturgico del Comitato Centrale, organizzatore dell'evento, e in particolare a padre Maggioni spetta la cura della preghiera serale in Piazza San Pietro, che intorno alle 19 invitava i pellegrini dell'Anno Santo a concludere la giornata giubilare - come pure a iniziare o a congedarsi da Roma - sostando in preghiera sul luogo del martirio del Principe degli Apostoli.

Nel 2007, padre Maggioni - dottore in Liturgia grazie agli studi al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo - diventa capo ufficio al dicastero del Culto Divino e nel 2013 riceve la nomina di consultore dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. Poco più di un anno dopo, il 5 novembre 2014, Papa Francesco lo nomina sottosegretario del medesimo dicastero. E' membro del Consiglio della Pontificia Accademia Mariana Internazionale e docente presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo e la Pontificia Facoltà Teologica Marianum.