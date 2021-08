Il Papa riprende le udienze generali in Aula Paolo VI

Dopo la pausa estiva di luglio, il 4 agosto, alle 9.15, Francesco presiederà l'appuntamento del mercoledì nell'aula vaticana

Vatican News

Tornano da mercoledì 4 agosto le udienze generali di Papa Francesco in Aula Paolo VI. Come consuetudine, gli incontri del mercoledì del Pontefice vengono sospesi a luglio per concedere un periodo di riposo. Quest'anno, la pausa ha coinciso anche con la convalescenza di Francesco che il 4 luglio scorso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al colon al Policlinico Gemelli. Ad un mese esatto dall'intervento quindi, fatta eccezione per gli Angelus domenicali, uno tenuto proprio da un balconcino del nosocomio romano, Francesco riprende le consuete attività alle 9.15, nella grande aula vaticana.

Ciclo di catechesi sulla Lettera ai Galati

Nell’ultima udienza generale del 30 giugno, che si è svolta nel Cortile di San Damaso, il Papa aveva proseguito il ciclo di catechesi – iniziato la settimana prima – dedicato alla Lettera ai Galati. In particolare il Pontefice, si era soffermato sul “piano di salvezza” preparato dal Signore per ogni uomo: la sua grazia, aveva detto, "cambia i cuori, cambia la vita, ci fa vedere strade nuove”.