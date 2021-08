Il Papa ai vescovi delle aree interne d'Italia: carità e speranza vi sostengano

Alla povertà valoriale di oggi e all'individualismo che genera solitudine e scarto, i cristiani rispondano "mettendosi in moto" con apertura e disponibilità per "rendere nuove tutte le cose". E' forte l'incoraggiamento che Francesco fa giungere ai vescovi di alcune regioni italiane riuniti fino al 31 agosto a Benevento per un piano di rilancio territoriale

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Affrontare con "audacia" i problemi del territorio, essere presenza consolante dove maggiore è il disagio e testimoniare, con particolare attenzione a chi è in difficoltà, "l'amore sperimentato nell'incontro con Gesù". Così Francesco nella Lettera di saluto e di vicinanza che fa giungere all'incontro dei vescovi delle Aree interne, apertosi oggi a Benevento presso il Centro “La Pace”.

Obiettivo dei presuli, nella due giorni di lavori, è quello di elaborare un piano di rilancio pastorale dei territori italiani che sempre più si trovano a fare i conti con l'emarginazione, lo spopolamento e la crisi economica. Vi partecipano più di venti vescovi provenienti dalle Diocesi di Piemonte, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Le parrocchie diventino palestre di vita cristiana

Premura del Papa in questo momento di ritrovo "in comunione e fraternità", è incoraggiare i vescovi. "Non lasciatevi paralizzare dalle difficoltà", dall' "individualismo e dall'indifferenza" che segnano - scrive - il nostro tempo. Occorre rispondere da cristiani con la "carità" e "mettendosi in moto": no alla "rassegnata costatazione della povertà valoriale di oggi" quindi o al "nostalgico rimpianto del passato". E' necessario secondo Francesco, trasformare parrocchie e realtà ecclesiali in "palestre di vita cristiana, scuole di servizio al prossimo" e lo sguardo per fare questo è caratterizzato da "umiltà" e "tenerezza".

Dunque in conclusione, il rinnovato apprezzamento espresso dal Papa per questa iniziativa importante perchè nel confronto possono essere individuati "atteggiamenti e progetti utili alla popolazione".