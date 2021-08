Il Papa all’associazione Lazare: “Andate alle periferie, sono piene di solitudine e ferite”

Compie dieci anni l'organismo francese che si prende cura di poveri e senzatetto, accogliendoli in appartamenti ‘solidali’ insieme a giovani di diverse età. L'anniversario celebrato con il Pontefice che ha consegnato loro un discorso nel quale ricorda che "in un ambiente pieno di indifferenza ed egoismo, voi ci fate capire che i valori della vita autentica si trovano nell’accoglienza delle differenze e nel rispetto della dignità umana"

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Un'udienza dai toni familiari, scandita da testimonianze di vite con diversi background ma accomunate dal desiderio di rinascita, da un dialogo interamente condotto a braccio, ma soprattutto dal continuo "grazie" per l'opera svolta da questa associazione che da un decennio si prende cura di poveri e senzatetto, accogliendoli in appartamenti ‘solidali’ insieme a giovani di diverse età. Lazare, progetto innovativo nato in Francia e ora ramificato anche in altri Paesi, compie dieci anni e celebra il suo anniversario con Papa Francesco, che già il 21 maggio scorso aveva ricevuto una piccola rappresentanza di assistenti e assistiti a Casa Santa Marta. Oggi una nuova e più ampia udienza nell'Aula Paolo VI, durante la quale il Pontefice - da un palchetto allestito a pochi metri dai suoi ospiti - ha incoraggiato la missione dell'associazione, soprattutto quella di andare "alle periferie, che spesso sono piene di solitudine, tristezza, ferite interiori e perdita di gusto per la vita".

Accoglienza, cura e ascolto sono i valori autentici



Nel discorso consegnato, il Papa esprime anzitutto la profonda gratitudine a operatori e volontari di Lazare “per la bella esperienza che state facendo nella convivenza e nella fraternità che vivete quotidianamente”: “Avete l’opportunità di essere, non solo per voi stessi ma anche per il mondo, una vetrina dell’amicizia sociale che tutti siamo chiamati a vivere”.

In un ambiente pieno di indifferenza, individualismo ed egoismo, voi - afferma il Pontefice - ci fate capire che i valori della vita autentica si trovano nell’accoglienza delle differenze, nel rispetto della dignità umana, nell’ascolto, nella cura e nel servizio dei più umili

“Solo coltivando questo tipo di relazione renderemo possibile un’amicizia sociale inclusiva e una fraternità aperta a tutti”, sottolinea Francesco.

I poveri preziosi agli occhi di Dio

Poi si rivolge a poveri, malati, homeless, quotidianamente accolti dall'associazione. A loro l'invito a non scoraggiarsi: “Nella società, potete sentirvi isolati, rifiutati e soffrire di esclusione. Ma non arrendetevi.... Andate avanti, coltivando nei vostri cuori la speranza di una gioia contagiosa”.

La vostra testimonianza di vita ci ricorda che i poveri sono veri evangelizzatori perché sono stati i primi ad essere evangelizzati e chiamati a partecipare alla felicità del Signore e del suo Regno.

Come nell'udienza di maggio, il Papa ricorda che i poveri hanno “un posto speciale” nel cuore di Dio: “Anche se il mondo vi guarda dall’alto in basso, voi siete preziosi, voi contate molto agli occhi del Signore”. Il Papa insiste: “Dio vi ama, siete i suoi privilegiati. Quindi non lasciatevi rubare la vostra gioia di vivere e di aiutare gli altri a vivere”.

Scommettere sull'amore gratuito

Da qui un nuovo invito “a rimanere fermi nelle vostre convinzioni e nella vostra fede”, ma anche ad “andare oltre” la normale missione svolta nell’ultimo decennio:

Diffondete il fuoco d’amore che riscalda i cuori freddi e aridi. Non accontentatevi di una vita di amicizia e condivisione tra i membri della vostra associazione, ma andate oltre. Osate scommettere sull’amore dato e ricevuto liberamente.