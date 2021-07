Il Papa al Gemelli per un intervento chirurgico programmato

Francesco sarà sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare del colon. Mattarella: "Auguri di buona convalescenza e pronta guarigione da me e da tutti gli italiani"

VATICAN NEWS

Papa Francesco nel pomeriggio di domenica 4 luglio si è recato al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico programmato. Il Pontefice, che ha recitato come sempre l’Angelus con i fedeli radunati in Piazza San Pietro, ha lasciato Casa Santa Marta nel pomeriggio.

Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, con una dichiarazione ai giornalisti accreditati diffusa su Telegram: “Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon”.

“L’intervento chirurgico - ha spiegato Bruni - sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico”.

Il messaggio del presidente Mattarella

Tra i tanti auguri di pronta guarigione al Papa, è giunto anche il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Santità - si legge - atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione".