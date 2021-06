Il vescovo coreano Lazzaro You Heung-sik è il nuovo Prefetto del Clero

Mons. Lazzaro You Heung-sik con il Papa durante il Viaggio Apostolico in Corea (2014)

Il Papa ha accolto la rinuncia per raggiunti limiti d’età del cardinale Beniamino Stella. Come già accaduto con la Congregazione del Culto, anche per il Dicastero che si occupa dei sacerdoti il cambio al vertice sarà preceduto da una visita apostolica

VATICAN NEWS

Papa Francesco ha accolto la rinuncia del cardinale Beniamino Stella e ha nominato Prefetto della Congregazione per il Clero il vescovo di Daejeon (Corea), Lazzaro You Heung-sik, 69 anni. Il nuovo Prefetto conosce il Papa e lo ha accolto nella sua diocesi durante il viaggio di Francesco in Corea nell’agosto 2014.

Nato nel 1951, ordinato sacerdote per la diocesi di Daejeon, Lazzaro You Heung-sik è diventato coadiutore nella stessa diocesi nel 2003 e due anni dopo ne ha assunto la piena responsabilità. Il nuovo Prefetto è stato il capo del Comitato per la pace della conferenza episcopale coreana e si è recato quattro volte nella Corea del Nord.

La nomina di un vescovo coreano alla Congregazione per il Clero segue quella del cardinale Luis Antonio Tagle alla guida di Propaganda Fide e testimonia l’attenzione di Papa Francesco per il Continente asiatico.

Nei giorni scorsi il vescovo di Mondovì, Egidio Miragoli, aveva reso noto con una lettera al clero della sua diocesi di aver ricevuto dal Pontefice l’incarico di “compiere una visita, a nome suo, alla Congregazione per il Clero”, ormai alla vigilia dell’annuncio del cambio al vertice del Dicastero. La visita segue quella effettuata dall’arcivescovo Claudio Maniago alla Congregazione del Culto divino, dopo l’accettazione della rinuncia del cardinale guineano Robert Sarah. È molto probabile che questa d’ora poi sarà la prassi adottata da Papa Francesco anche per gli altri Dicasteri in occasione del ricambio del responsabile.

La nomina al Clero era attesa da tempo: l’attuale Prefetto, il cardinale Beniamino Stella, sta infatti per compiere ottant’anni il prossimo 18 agosto. Nunzio apostolico e poi presidente della Pontificia accademia ecclesiastica, Stella era stato nominato al Clero nel settembre 2013, pochi mesi dopo l’elezione del nuovo Papa.

Francesco ha stabilito che il cardinale Stella “resti incaricato” della Congregazione “fino alla presa di possesso del nuovo Prefetto”.