Il Papa: “Rezando voy è un programma di vita, fa del bene"

Videomessaggio in occasione del decimo anniversario della App, lanciata nel 2011 dai gesuiti in Spagna, che offre una preghiera quotidiana accompagnata da letture, poesie, musica. Francesco: "Andate avanti"

VATICAN NEWS

“Andate avanti con il progetto, che fa molto bene”. Papa Francesco, con un videomessaggio, incoraggia il gruppo di “Rezando voy”, iniziativa della Compagnia di Gesù in Spagna, coordinato dal Gruppo di Comunicazione Loyola, che il 25 maggio ha compiuto dieci anni. Si tratta di un’App, lanciata nel 2011, che offre ogni giorno per tutta la settimana una preghiera audio accompagnata da letture bibliche, poesie, immagini e musica.

La benedizione di Francesco

Per Papa Francesco si tratta di “un vero programma di vita”, come afferma nel filmato in spagnolo, trasmesso in un evento online di oggi, 29 maggio, in occasione del decimo anniversario, che prevede interventi e testimonianze da tutto il mondo. Il Papa invia il suo saluto e afferma: “Per quello che fate: grazie, continuate a seminare, andate avanti con il progetto, che fa molto bene”.