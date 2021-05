Terra Santa, il Papa chiede a tutta la Chiesa di pregare per la pace

Francesco invita tutti i pastori del mondo a unirsi alla Veglia di Pentecoste celebrata dagli ordinari cattolici nella Chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme

VATICAN NEWS

La Chiesa universale unita con la Veglia di Pentecoste celebrata a Gerusalemme. Questo ha annunciato Francesco stamattina, al termine del discorso ai nuovi ambasciatori non residenti accreditati presso la Santa Sede. Il Papa invita le Chiese di tutto il mondo a pregare e a implorare la pace in Terra Santa, unendosi alla celebrazione promossa dagli ordinari cattolici nella Città Santa.



“Il mio pensiero - ha detto Francesco - va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace. Domani sera, gli ordinari Cattolici di Terra Santa celebreranno insieme ai loro fedeli la Veglia di Pentecoste nella chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme, implorando il dono della pace”.

“Colgo l’occasione - ha aggiunto il Papa - per chiedere a tutti i pastori e i fedeli della Chiesa cattolica di unirsi a loro in preghiera. Che si elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo affinché israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, passo dopo passo, ad una speranza comune, ad una convivenza tra fratelli. Queste ultime parole riecheggiano l’appello per la pace in Terra Santa già rivolto domenica scorsa.