Papa Francesco prega il Rosario per l'umanità ferita

Le tante persone toccate da vicino dal Covid, i defunti e le loro famiglie, quanti vivono nell'incertezza, i medici e gli infermieri, gli scienziati e i volontari, ma anche i disoccupati, le donne che hanno subito le conseguenze della chiusura forzata, e quanti hanno perso la speranza: per tutto questo la preghiera del Rosario guidato questa sera da Papa Francesco nella Basilica Vaticana. La prima tappa della catena che, fino alla fine di maggio, unirà il mondo in un'unica preghiera

Adriana Masotti - Città del Vaticano

"Nel mese di maggio alziamo lo sguardo verso la Madre di Dio, segno di consolazione e di sicura speranza, e preghiamo insieme il Rosario per affrontare insieme le prove di questo tempo ed essere ancora più uniti come famiglia spirituale". E' il tweet che Papa Francesco ha pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, sabato primo maggio, e questa sera, alle 18, è stato lui stesso a guidare la preghiera mariana dando inizio alla catena della recita del Rosario nei santuari che si snoderà lungo tutto il mese, alla luce dell’espressione biblica: “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” (At 12,5).

La preghiera a Maria per l'umanità sofferente

L'appuntamento, che inaugura l'iniziativa voluta da Francesco, è nella Basilica Vaticana presso la Cappella Gregoriana dove sono conservate le reliquie di San Gregorio di Nazianzo, Dottore e Padre della Chiesa, e la preghiera ha per intenzione la fine della pandemia e, in maniera particolare, per quanti ne sono stati colpiti più da vicino. Davanti all'icona della Madonna del Soccorso, venerata già nel VII secolo, Papa Francesco legge una preghiera:

All’inizio del mese dedicato alla Madonna, ci uniamo in preghiera con tutti i santuari sparsi per il mondo, con i fedeli e con tutte le persone di buona volontà, per affidare nelle mani della nostra Madre santa l’umanità intera, duramente provata da questo periodo di pandemia. Ogni giorno di questo mese di maggio affideremo a Te, Madre della Misericordia, le tante persone che sono state toccate dal virus e continuano a subirne le conseguenze; dai nostri fratelli e sorelle defunti, alle famiglie che vivono il dolore e l’incertezza del domani; dai malati ai medici, agli scienziati, agli infermieri, impegnati in prima linea in questa battaglia; dai volontari a tutti i professionisti che hanno prestato il loro prezioso servizio in favore degli altri; dalle persone in lutto e dolore a quelle che, con un semplice sorriso e una buona parola, hanno portato conforto a quanti erano nel bisogno; da quanti – soprattutto donne – hanno subìto violenza tra le mura domestiche per la chiusura forzata, a quanti desiderano riprendere con entusiasmo i ritmi di vita quotidiana. Madre del Soccorso, accoglici sotto il Tuo manto e proteggici, sostienici nell’ora della prova e accendi nei nostri cuori il lume della speranza per il futuro.

Famiglie, anziani e giovani si rivolgono alla Madre

Sono donne e uomini, giovani, ragazzi, bambine e bambini provenienti dalle parrocchie di Roma e del Lazio, insieme ai giovani rappresentanti dei Movimenti di Nuova Evangelizzazione, a recitare le cinquanta Ave Maria, dopo la lettura dei Misteri gloriosi e nel microfono entra anche qualche parolina detta da una bimba tenuta in braccio che richiama l'attenzione della mamma che prega. Così come variegata è la presenza dei fedeli. E' il popolo che invoca la Madre. Il Papa segue assorto la preghiera, seduto di fronte all'altare con la corona in mano. Al termine dei cinque Misteri il canto del Salve Regina e delle Litanie alla Vergine intonate dal coro. Papa Francesco rivolge poi ancora una supplica alla Madonna: "Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce - dice il Papa - che avvolgono attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione" A Maria, Francesco chiede di confortare "quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima", invoca il suo sostegno "per quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro".

A far da guida siano lungimiranza e spirito di solidarietà

Papa Francesco chiede ancora alla Madre di proteggere e di donare forza a tutti coloro che a vario titolo "in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite", ricorda anche coloro che assistono i malati, i sacerdoti e le persone consacrate "che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti". La supplica va anche per gli scienziati e per i governanti e perchè cresca nel mondo lo spirito di fraternità:

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere la malattia questo virus. Assisti i responsabili delle Nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità soccorrendo quanti mandano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre amatissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza a un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.

La benedizione del Papa alle 30 corone del Rosario



Come segno di unione nella preghiera, il Papa benedice quindi le coroncine che saranno inviate ai trenta santuari che animeranno la preghiera del Rosario nei loro Paesi e alla cui recita si potranno unire i fedeli attraverso i mezzi di comunicazione. Infine, Papa Francesco imparte a tutti la benedizione e accompagnato da monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, a cui si deve l'organizzazione dell'iniziativa nel mondo, lascia la Cappella. Sarà ancora il Papa, iI 31 maggio prossimo a concludere la maratona di preghiera, questa volta dai Giardini Vaticani.