Foto d'archivio del 2019 Il Papa con il Consiglio dei Cardinali (© Vatican Media)

Consiglio dei cardinali sulle conseguenze della pandemia

Si è parlato anche del sostegno offerto ai più bisognosi all'incontro on line del Consiglio dei cardinali, tenutosi nel pomeriggio. Discussa anche la metodologia di lavoro che dovrà essere implementata per la revisione e correzione di alcuni testi normativi a seguito della futura entrata in vigore della prossima Costituzione Apostolica

VATICAN NEWS Oggi pomeriggio ha avuto luogo un incontro del Consiglio dei Cardinali, che si è svolto online per via della situazione sanitaria. Ne dà notizia la Sala Stampa vaticana. Dai rispettivi Paesi di residenza si sono collegati i Cardinali Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley, Oswald Gracias, e Fridolin Ambongo Besungu, mentre dal Vaticano si sono connessi i Cardinali Pietro Parolin e Giuseppe Bertello e il Segretario del Consiglio, monsignor Marco Mellino. Il Santo Padre ha seguito i lavori, collegandosi da Casa Santa Marta. "Durante l’incontro, dopo il saluto di Papa Francesco - si legge nel comunciato - sono stati discussi alcuni temi di ordine corrente, ciascun cardinale descrivendo anche la situazione della propria regione, le conseguenze economiche e sociali della pandemia e l’impegno della Chiesa a favore della salute, della ripresa economica e il sostegno offerto ai più bisognosi". "Successivamente - prosegue - i membri del Consiglio hanno discusso la metodologia di lavoro che dovrà essere implementata per la revisione e correzione di alcuni testi normativi a seguito della futura entrata in vigore della prossima Costituzione Apostolica, così come delle ulteriori prospettive aperte dal testo in elaborazione. Il prossimo incontro è fissato per il mese di giugno".