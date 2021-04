Il Papa: preghiamo per chi rischia la vita per difendere i diritti fondamentali

Nel Video con l’intenzione di preghiera per il mese di aprile, Francesco punta l’attenzione sulla dignità di ogni persona. Il suo pensiero va a quanti la difendono nelle dittature, nei regimi autoritari e persino nelle democrazie in crisi

Debora Donnini – Città del Vaticano

“In alcuni luoghi difendere la dignità delle persone può significare andare in prigione, anche senza processo” o “la calunnia”. È sul diritto fondamentale che ogni essere umano ha di “svilupparsi integralmente” - che “non può essere negato da nessun Paese” - che il Papa incentra, nel mese di aprile, l’intenzione di preghiera affidata, come di consueto, al Video diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera. Il riferimento è “al fatto di opporsi attivamente alla povertà, alla disuguaglianza, alla mancanza del lavoro, della terra e della casa, dei diritti sociali e lavorativi”, spiega notando, quindi, che “per difendere i diritti umani fondamentali servono coraggio e determinazione”.

Preghiamo per coloro che rischiano la vita lottando per i diritti fondamentali nelle dittature, nei regimi autoritari e persino nelle democrazie in crisi, perché vedano che i loro sacrifici e il loro lavoro portino frutti abbondanti.

Francesco esprime anche la consapevolezza che “molte volte i diritti umani fondamentali non sono uguali per tutti”, cioè che “c'è gente di prima, di seconda, di terza classe, e persone considerate scarti”. “No”, ribadisce con forza di fronte a questa realtà: “Devono essere uguali per tutti”.

Importanza dei diritti umani per la Chiesa

Nel Video si intervallano le immagini del Papa che parla a quelle delle mani di persone che lavorano o studiano o che vivono situazioni critiche. Il Video, spiega poi il comunicato della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, ha il sostegno della Missione Permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Nel comunicato si richiama anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, che “è stata il primo documento legale a stabilire la protezione universale dei diritti umani fondamentali”. “Anche nella Chiesa, a partire da Papa Giovanni XXIII negli anni Sessanta, i diritti umani hanno avuto un'importanza centrale nell'insegnamento e nella pratica sociale cattolica”, si ricorda rifacendosi anche a un recente articolo nel quale il cardinale Michael Czerny notava che “san Giovanni XXIII elencò i diritti fondamentali nella sua enciclica Pacem in terris del 1963 e iniziò con quelli che oggi vengono considerati diritti economici. ‘Ogni essere umano ha il diritto all’esistenza’, dice, ‘all’integrità fisica, ai mezzi indispensabili e sufficienti per un dignitoso tenore di vita, specialmente per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario, l’abitazione, il riposo, le cure mediche, i servizi sociali necessari’. Oggi Papa Francesco pone la stessa enfasi, sottolineando in particolare i diritti al lavoro, alla casa, alla terra e alla sicurezza alimentare”.

Il riferimento all’enciclica Fratelli tutti

L’invito del Papa nel video, afferma dal canto suo padre Frédéric Fornos, direttore internazionale della stessa Rete Mondiale di Preghiera del Papa, è quello di pregare per chi rischia la vita lottando per i diritti fondamentali, di “ricordare questi uomini e queste donne, in tanti Paesi del mondo, che si trovano in carcere o in situazioni pericolose, o che hanno perso la vita, molti in nome della propria fede in Gesù Cristo. Non dimentichiamoli, preghiamo per loro”. “Non è la prima volta - sottolinea ancora padre Fornos - che Papa Francesco insiste sull'importanza dei diritti fondamentali delle persone. Nella sua ultima enciclica, Fratelli tutti, denunciava che 'mentre una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali ignorati o violati'”.

Il Video del Papa, ricordiamo, è un'iniziativa ufficiale di portata globale per diffondere le intenzioni di preghiera mensili del Santo Padre. È sviluppata dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera). Dal 2016, il Video del Papa è stato visualizzato più di 152 milioni di volte su tutte le sue reti sociali. È tradotto in oltre 23 lingue, e ha una copertura stampa in 114 Paesi.