Papa Francesco incontra la Regina Elisabetta II e Filippo di Edimburgo (3 aprile 2014)

Il cordoglio del Papa per la scomparsa del principe Filippo

Otto giorni di lutto e funerali in forma privata per il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Tutto il Regno Unito è addolorato per la morte del consorte della Regina Elisabetta II, scomparso ieri all’età di 99 anni. Alla regnante stamani è giunto il messaggio di cordoglio di Papa Francesco

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano In un telegramma a firma del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, indirizzato ad Elisabetta II, Papa Francesco si dice “rattristato nell’apprendere del decesso del Suo consorte il Principe Filippo, Duca di Edimburgo”. Il Pontefice porge alla sovrana e ai membri della famiglia reale britannica “sentite condoglianze”. Nel telegramma Francesco poi ricorda la “dedizione del Principe Filippo al matrimonio e alla famiglia, la sua eminente storia di servizio pubblico e il suo impegno per l’educazione e la promozione delle generazioni future”. Il Papa affida infine il Principe Filippo all’amore misericordioso di Cristo nostro Redentore. “Su di Lei – afferma ancora il Pontefice rivolgendosi ad Elisabetta II – e su tutti coloro che ne piangono la morte nella speranza certa della risurrezione, invoco le benedizioni del Signore di consolazione e pace”. Il Regno Unito in lutto Leggi Anche 09/04/2021 Si è spento Filippo di Edimburgo. Nichols: esempio di dovere donato con gioia La Gran Bretagna intera piange la scomparsa del Principe Filippo. Verranno osservati otto giorni di lutto nazionale e i funerali del consorte di Elisabetta II verranno celebrati in forma strettamente privata. Per dire addio a Filippo d'Inghilterra non ci saranno, dunque, funerali di Stato, nè camera ardente secondo quello che era un suo desiderio. Mancano, ancora, i dettagli sulla cerimonia esequiale. Il rito funebre, secondo informazioni non ancora confermate, dovrebbe essere celebrato nella St George's Chapel nel Castello di Windsor. Sarà ancor più "semplice" di quanto lui chiedesse, a causa della pandemia, è stato riferito da fonti della famiglia reale. Intanto tutto il Paese vive accanto alla amata Regina Elisabetta questo momento di profondo dolore.