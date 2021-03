Il Papa riceve i Capitani Reggenti di San Marino

“Costruttiva collaborazione” tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino è stata ribadita oggi nell’udienza in Vaticano

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Molti i temi al centro dell’udienza di stamani in Vaticano tra il Papa e i Capitani Reggenti della Serenissima Repubblica di San Marino, i Signori Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini. “Durante i cordiali colloqui – si legge in un comunicato della Sala Stampa Vaticana - è stata espressa soddisfazione per la proficua collaborazione” tra le parti. Si sono affrontati questioni come lo scenario internazionale, le relazioni con l’Europa e le prospettive della diplomazia multilaterale.

“Particolare attenzione – prosegue il testo - è stata dedicata all’emergenza sanitaria e all’attuale programma di vaccinazione nella Repubblica, alle politiche familiari e di sostegno alla natalità, nonché al tema dell’emigrazione e dei corridoi umanitari”. Dopo l’udienza con Francesco, i Capitani Reggenti hanno incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.