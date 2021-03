In un minuto la terza giornata del Papa in Iraq

I momenti più significativi della terza giornata della visita di Papa Francesco in Iraq, nel suo 33.mo viaggio apostolico, rivissuti in più di sessanta secondi

Riviviamo in sintesi le immagini più belle della terza giornata della visita del Papa. Erbil, Mosul e Qaraqosh sono le tre città irachene che il Pontefice ha toccato con il rinnovato appello alla fraternità, alla speranza e alla pace. Tappe significative in luoghi che portano i segni della distruzione da parte del sedicente Stato islamico ma anche quelli della liberazione e della rinascita. Infine la Messa ad Erbil nello stadio Hariri con l’abbraccio gioioso ai fedeli e la certezza del Papa di avere per sempre l’Iraq nel suo cuore.