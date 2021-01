Buonomo presidente della Commissione disciplinare della Curia

Il Papa ha nominato il rettore della Lateranense a capo della struttura presieduta dal 2010 e fino alla sua scomparsa, a fine 2019, da monsignor Corbellini

VATICAN NEWS

Francesco ridisegna vertice e quadri della Commissione Disciplinare della Curia Romana, la cui presidenza era rimasta vacante dalla morte di monsignor Giorgio Corbellini, avvenuta nel novembre 2019.



Come nuovo presidente il Papa ha chiamato il rettore della Pontificia Università Lateranense, Vincenzo Buonomo, affiancandogli in veste di nuovi membri monsignor Alejandro W. Bunge, presidente dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, e Maximino Caballero Ledo, segretario generale della Segreteria per l’Economia.

La Commissione Disciplinare è l’organo chiamato a decidere sulla legittimità e la congruità della sanzione comminata a un dipendente di un Ente della Curia Romana nei casi di sospensione, esonero e licenziamento.