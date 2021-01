Celebrazione eucaristica presieduta da Francesco (Vatican Media)

Le celebrazioni presiedute da Papa Francesco a gennaio e febbraio

E' stato reso noto il calendario delle cerimonie che Papa Francesco celebrerà fino a febbraio. Oltre alle due Messe presiedute in San Pietro, il prossimo 25 gennaio il Papa si recherà nella Basilica di San Paolo fuori le Mura per la recita dei Secondi Vespri e la chiusura della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, monsignor Guido Marini, ha diffuso il calendario degli eventi presieduti da Papa Francesco per questo mese e in febbraio, a partire dal prossimo 24 gennaio.

Nella III domenica del Tempo Ordinario - domenica che, secondo quanto indetto nella Lettera apostolica Aperuit Illis del 2019, viene dedicata alla riflessione e divulgazione della Parola di Dio - Francesco presiederà la Messa in San Pietro alle ore 10. Il giorno dopo, lunedì 25, in occasione della Solennità della Conversione di San Paolo e a chiusura della 54.ma Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, Il Papa celebrerà, alle 17.30, i Secondi Vespri, nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, tradizionalmente dedicata agli eventi a carattere ecumenico. Leggi Anche 21/12/2020 Settimana Unità dei cristiani, le preghiere affidate alla comunità di Grandchamp Una sola data in febbraio per le celebrazioni del Papa: martedì 2, Festa della Presentazione del Signore, e 25.ma Giornata mondiale della Vita consacrata, il Pontefice presiederà la Messa alle 17.30 nella Basilica vaticana con i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica.