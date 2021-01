Nella Domenica della Parola, alcune persone in rappresentanza del Popolo di Dio hanno ricevuto a Santa Marta un'edizione particolare della Bibbia

Città del Vaticano

Nella seconda Domenica della Parola, il Papa ha fatto dono di una edizione particolare della Bibbia, realizzata per l'occasione, ad alcune categorie di persone, rappresentanti della varietà del Popolo di Dio, come comunicato nei giorni scorsi dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Per via della sciatalgia la consegna è avvenuta a Casa Santa Marta, e non nella Basilica di San Pietro.