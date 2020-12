Sull’attenti! C’è Papa Francesco

Nel giorno dell’Immacolata Concezione, il saluto del Papa ai militari che controllano la sicurezza della Città del Vaticano

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Papa Francesco, nel giorno della festa dell’Immacolata Concezione, rientrando in Vaticano, dopo aver reso omaggio alla statua di Maria in Piazza di Spagna, le visite a Santa Maria Maggiore e in Piazza San Pietro, si è fermato davanti al presidio, in cui sostano i militari italiani addetti alla sicurezza della Città del Vaticano, appartenenti al corpo dei Lancieri di Montebello.

Il Pontefice è sceso dall’auto ed ha salutato, uno per uno, soldati e graduati. Dopo averli ringraziati per il servizio che svolgono, il Santo Padre ha lasciato loro un dono. Palpabile l’emozione dei militari per l’affettuoso gesto di Papa Francesco rivolto a chi svolge un servizio impegnativo e carico di responsabilità, 24 ore al giorno, con il sole o con la pioggia, con il caldo e con il freddo.