Dodici mesi in dodici scatti

L’obiettivo di Vatican Media racconta l’anno di Papa Francesco. Dalla Messa e il battesimo di alcuni bambini nella Cappella Sistina, alle Messe in Casa Santa Marta in tempo di pandemia. Dall’indimenticabile momento straordinario di preghiera sul sagrato della Basilica vaticana, al Concistoro per la creazione di 13 nuovi cardinali

Photogallery Gennaio. Nella Festa del Battesimo del Signore, Papa Francesco battezza nella Cappella Sistina alcuni bambini Febbraio. Visita del Santo Padre Francesco a Bari in occasione dell’incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo Frontiera di Pace Marzo. Il Papa è sul sagrato della Basilica di San Pietro, per il momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia Aprile. XIV stazione della Via Crucis nel Venerdì Santo. Il Papa sorregge la Croce Maggio. Nel giorno di Pentecoste Francesco benedice l'ambulanza dei poveri, accanto al lui il cardinale Krajewski Giugno. Papa Francesco celebra la Messa del Corpus Domini nella Basilica di San Pietro Luglio. Dopo 7 anni dalla visita a Lampedusa, il Papa celebra nella Cappella di Casa Santa Marta una Messa per i migranti Agosto. Il nuovo Messale presentato al Papa dalla Conferenza episcopale italiana Settembre. Dopo 189 giorni riprendono, nel cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, le udienze generali con la presenza dei fedeli Ottobre. Sulla tomba di San Francesco il Papa firma l'enciclica Fratelli tutti Novembre. Il Papa e i Cardinali in preghiera nei pressi dell'altare della Cattedra, in San Pietro, per il Concistoro Dicembre. Francesco davanti alla statua dell'Immacolata a Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata Guarda i 12 scatti