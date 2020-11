Il Papa riceve il presidente della Repubblica del Kenya

Relazioni bilaterali e aspetti di rilevanza globale quali la pandemia, la tutela ambientale e la questione rifugiati. Tanti i temi che hanno segnato l'udienza in Vaticano del leader del Paese africano

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza Uhuru Muigai Kenyatta, presidente della Repubblica del Kenya, il quale ha poi incontrato, in Segreteria di Stato il cardinale Pietro Parolin e monsignor Paul Richard Gallagher Segretario per i Rapporti con gli Stati.

"Nel corso dei colloqui - fa sapere la Sala Stampa vaticana - sono state evidenziate le buone relazioni bilaterali esistenti. In tale contesto, non si è mancato di sottolineare il contributo della Chiesa cattolica al bene della società keniota, con particolare riferimento all'ambito educativo e sanitario. Nel proseguio dei colloqui ci si è soffermati anche sulla situazione attuale del Paese e sul contributo che esso può portare al multilateralismo sia a livello continentale che internazionale. Sono stati pure trattati temi di comune interesse, tra i quali l'emergenza pandemica nella Regione, i cambiamenti climatici e la questione dei rifugiati".