L'appello del Papa per la concordia in Costa d'Avorio e per i soccorsi nelle Filippine

Nella IV Giornata mondiale dei poveri Francesco, al termine della preghiera dell'Angelus, rivolge il suo sguardo a quanti, specie i più bisognosi, sono vittime nel mondo anche di guerre e disastri ambientali

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Nella penultima domenica dell'anno liturgico e IV Giornata mondiale dei poveri, Francesco, al termine della Messa celebrata nella Basilica di San Pietro con un centinaio tra volontari e indigenti in rappresentanza di milioni di persone bisognose del mondo, torna a rivolgersi alla cristianità per la recita dell'Angelus.

Le Filippine hanno bisogno di aiuto

Al termine della catechesi centrata nuovamente sulla parabola dei talenti, cuore del Vangelo odierno, e su quel servizio a Dio e ai fratelli che ci rende veri cristiani, il Papa continuando a ripetere il tema della Giornata "Tendi la tua mano al povero", si volge col pensiero a coloro che nel mondo subiscono anche le conseguenze di guerre e disastri ambientali. Francesco esprime quindi tutta la sua vicinanza alle popolazioni delle Filippine devastate dal passaggio dei tifoni di queste ultime settimane, portando la sua solidarietà a chi non ha nulla e ai soccorritori:

Sono vicino con la preghiera alle popolazioni delle Filippine, che soffrono a causa delle distruzioni e soprattutto delle inondazioni provocate da un forte tifone. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie più povere ed esposte a queste calamità, e il mio sostegno a quanti si prodigano per soccorrerle.

La riconciliazione in Costa d'Avorio

Poi lo sguardo del Papa va alla Costa D'Avorio, dove oggi si celebra la Giornata nazionale della pace, in un contesto purtroppo in cui "tensioni sociali e politiche" hanno già causato molte vittime. Il forte incoraggiamento di Francesco va a tutti gli attori nazionali e internazionali che possono operare per il bene del Paese:

Mi unisco alla preghiera per ottenere dal Signore il dono della concordia nazionale, ed esorto tutti i figli e le figlie di quel caro Paese a collaborare responsabilmente per la riconciliazione e una convivenza serena. Incoraggio, in particolare, i diversi attori politici a ristabilire un clima di fiducia reciproca e di dialogo, nella ricerca di soluzioni giuste che tutelino e promuovano il bene comune.

La pigrizia non è del cristiano

Prima di congedarsi dalla Piazza, il Papa ha voluto invitare tutti a far risuonare nel proprio cuore la "voce della Chiesa" che ripete oggi: “Tendi la tua mano al povero, perché, sai? il povero è Cristo”. Così in precedenza anche nella riflessione che ha accompagnato l'Angelus spiegando come la parabola dei talenti sia un insegnamento per tutti ma in particolare per i cristiani. Il patrimonio che Dio ha affidato a ciascuno all'inizio della vita, va fatto fruttare, non va nascosto come ha fatto il terzo dei servi della parabola. In lui un atteggiamento, ha sottolineato il Papa, che si riscontra in molti:

Si difende della sua pigrizia accusando il padrone di essere “duro”. Questa è un’abitudine che noi, anche, abbiamo: noi ci difendiamo, tante volte, accusando gli altri. Ma loro non hanno colpa: la colpa è nostra, il difetto è nostro. E questo servo accusa gli altri, accusa il padrone per giustificarsi. Anche noi, tante volte, facciamo lo stesso. Allora il padrone lo rimprovera: lo chiama servo "malvagio e pigro"; gli fa togliere il talento e lo fa gettare fuori dalla sua casa.



C'è tanta fame nelle nostre città

Dunque, usare il nostro patrimonio per operare il bene in questa vita "come servizio a Dio e ai fratelli" inziando, dice il Papa, dalle nostre città dove, se non abbiamo lo sguardo egoista, vediamo quante persono hanno bisogno di noi:

Ce ne sono tanti. Anche nelle nostre città, nel centro della nostra città: ci sono tanti. "Fate il bene!”. Noi, alle volte, pensiamo che essere cristiani sia non fare del male. E non fare del male è buono. Ma non fare del bene, non è buono. Noi dobbiamo fare del bene, uscire da noi stessi e guardare, guardare coloro che hanno più bisogno. C’è tanta fame, anche nel cuore delle nostre città, e tante volte noi entriamo in quella logica dell’indifferenza: il povero è lì, e guardiamo da un’altra parte.

E a chi rimprovera i sacerdoti di parlare troppo dei poveri il Papa risponde:

Guarda, fratello e sorella, i poveri sono al centro del Vangelo: è Gesù che ci ha insegnato a parlare ai poveri, è Gesù che è venuto per i poveri. Tendi la tua mano al povero. Hai ricevuto tante cose, e tu lasci che tuo fratello, tua sorella muoia di fame?