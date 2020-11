Colloquio telefonico tra Papa Francesco e Joe Biden

Il direttore della Sala Stampa vaticana conferma la conversazione. Il colloquio segue le congratulazioni dei vescovi statunitensi a Biden

VATICAN NEWS

Oggi Papa Francesco e Joe Biden hanno avuto una conversazione telefonica. Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

Il colloquio segue il saluto dei vescovi statunitensi che, attraverso un messaggio del presidente della Conferenza episcopale, l’arcivescovo di Los Angeles José H. Gomez, gli hanno rivolto le loro congratulazioni come secondo presidente cattolico del Paese dopo John F. Kennedy. “Ringraziamo Dio per la benedizione della libertà - ha affermato mons. Gomez - Il popolo americano si è espresso in queste elezioni. Ora è il momento che i nostri leader si riuniscano in uno spirito di unità nazionale e si dispongano al dialogo e all'impegno per il bene comune. Come cattolici e statunitensi, le nostre priorità e la nostra missione sono chiare. Siamo qui per seguire Gesù Cristo, per testimoniare il suo amore nelle nostre vite e per costruire il suo regno sulla terra. Credo che in questo momento della storia degli Stati Uniti, i cattolici abbiano il dovere speciale di essere operatori di pace, di promuovere la fraternità e la fiducia reciproca e di pregare per un rinnovato spirito di vero patriottismo nel nostro Paese”.

Il messaggio augurale del presidente dei vescovi Usa si concludeva così: “Chiediamo alla Beata Vergine Maria, patrona di questa grande nazione, di intercedere per noi. Ci aiuti a lavorare uniti per realizzare la bella visione dei missionari e fondatori degli Stati Uniti: una nazione sotto Dio, dove si difende la santità di ogni vita umana e si garantisce la libertà di coscienza e di religione”.