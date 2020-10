Online il nuovo incontro del Consiglio dei Cardinali

Dopo la sospensione causata dal Covid riprendono gli appuntamenti del C6. La riunione di domani, annuncia la Sala Stampa vaticana, si svolgerà in modalità virtuale

Si svolgerà nel pomeriggio di domani un incontro online del Consiglio dei Cardinali (C6). Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha affermato che si discuterà anche di come continuare le riunioni con la crisi sanitaria in atto. L’ultima riunione, la 33.ma, si è tenuta dal 17 al 19 febbraio di quest’anno. Poi gli incontri si sono interrotti per l’emergenza Covid-19.

Durante la sessione di febbraio, i cardinali Pietro Parolin, Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley, Giuseppe Bertello e Oswald Gracias hanno proseguito la fase di lettura approfondita e revisione della bozza della nuova Costituzione apostolica sulla Curia Romana che, una volta approvata, sostituirà la Pastor bonus promulgata da Giovanni Paolo II.