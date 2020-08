Il Papa riprende le udienze generali del mercoledì

Domani, 5 agosto, prima Udienza Generale di Francesco dopo la pausa estiva. Dalla Biblioteca Privata in Vaticano, il consueto collegamento in diretta streaming su www.vaticannews.va/it

Con l’augurio di vivere “Malgrado tutte le misure di sicurezza legate alla minaccia del contagio di coronavirus, un sereno tempo di riposo, di godimento della bellezza del creato e di rafforzamento dei legami con gli uomini e con Dio”, Papa Francesco il 24 giugno scorso salutava i fedeli polacchi in collegamento via web durante l’ultima udienza generale prima della pausa estiva. Augurio che avrebbe rivolto subito dopo anche a quelli di lingua italiana, raccomandando di vivere le vacanze come “una bella occasione per contemplare Dio nel capolavoro del Suo creato”. Per l'ultimo ciclo di catechesi, Francesco aveva scelto come tema la preghiera : "respiro della fede", e "grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio". Domani - 42 giorni dopo - il Pontefice riprenderà dalla Biblioteca Privata in Vaticano il consueto appuntamento del mercoledì trasmesso in diretta streaming sul sito www.vaticannews.va/it o sulla pagina Facebook @vaticannews.it.