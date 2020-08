Papa in visita alla Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio

Nel giorno in cui la Chiesa ricorda santa Monica, Francesco si è recato nella Basilica Romana che custodisce la tomba della madre di sant’Agostino

Papa Francesco questo pomeriggio, fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede, si è recato in visita alla Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio, a Roma. Una visita che cade nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di Santa Monica. Il Pontefice ha pregato nella Cappella dedicata alla madre del vescovo di Ippona. Proprio nella Basilica romana è custodita la sua tomba. Dopo la preghiera il Papa ha fatto rientro in Vaticano.