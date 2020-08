Il laico Maximino Caballero Ledo è il nuovo Segretario della Spe

Spagnolo, sposato e padre di due figli, amico d’infanzia del Prefetto Juan Antonio Guerrero, esperto di finanza: per venire a lavorare in Vaticano lascia un incarico di grande responsabilità negli Stati Uniti presso Baxter Healthcare Inc.

“Di tutte le diverse opportunità di carriera che avrei potuto immaginare, questa è una di quelle che non ho mai neanche lontanamente pensato...”. Sono le parole con cui Maximino Caballero ha accolto la nomina di Papa Francesco, pubblicata oggi, che lo designa quale nuovo numero due della Segreteria per l’Economia, il dicastero guidato dal Prefetto Juan Antonio Guerrero.

Spagnolo di nascita e americano d’adozione, Caballero è nato a Mérida (Badajoz), Spagna, nel 1959. Sposato da 31 anni e padre di due figli, ha sviluppato la sua carriera professionale nel campo della finanza. Dopo la laurea in Economia all'Università Autonoma di Madrid, ha conseguito il suo MBA (master in Business Administration) presso l’IESE Business School di Barcellona. Ha lavorato per vent’anni tra Barcellona e Valencia, come responsabile della finanza in diversi Paesi europei, in Medio Oriente e in Africa. Nel 2007 si è trasferito con la sua famiglia negli Stati Uniti, dove ha risieduto fino a oggi.

Durante la sua permanenza negli Stati Uniti, Caballero ha ottenuto diverse posizioni nell’area Finanza di Baxter Healthcare Inc., azienda del settore sanitario ad azionariato diffuso con sede a Deerfield, Illinois, un'azienda globale di prodotti e servizi medici con un portafoglio di prodotti per le cure intensive, la nutrizione, le cure renali, gli ospedali e la chirurgia. È stato Vice Presidente della Finanza per l’America Latina, Vice Presidente della Finanza Internazionale e Vice Presidente della Finanza Americana, oltre a essere leader di progetti globali presso la stessa azienda.

“Gli Stati Uniti e Baxter sono stati la mia casa per molti anni - spiega il nuovo Segretario della Spe - Qui ho avuto l’opportunità sia di crescere professionalmente, sia di interagire con persone e progetti provenienti praticamente da tutto il mondo. Il mio lavoro mi ha permesso di conoscere culture diverse e mi ha aiutato a capire l’importanza e la forza della diversità. A livello personale, ammiro il grado di coinvolgimento dei fedeli in questo Paese con la Chiesa e la loro generosità nel sostenere le loro parrocchie e le loro opere sociali”.

Maximino Caballero e padre Juan Antonio Guerrero, attuale Prefetto della Segreteria per l’Economia, provengono dalla stessa città e sono amici d’infanzia. “Padre Guerrero e io siamo cresciuti insieme - confida Caballero - le nostre famiglie hanno mantenuto legami di amicizia per tutta la vita, e siamo stati molto vicini fino all’Università. Da allora in poi, la vita ha portato ognuno di noi su strade diverse, ma sempre senza mai perdere i contatti”.

“Quando padre Guerrero mi ha chiamato per propormi questo progetto - spiega il nuovo Segretario della Spe - mi è passato per la mente un lungo elenco di motivi per i quali non avrei potuto accettare: la mia famiglia si è stabilita negli Stati Uniti; avrei dovuto temporaneamente lasciare i miei figli, Sandra e Maxi, che lavorano lì; il lavoro; la casa... Tuttavia, mia moglie, Inmaculada, e io, sapevamo fin dal primo momento che la chiamata di Dio arriva in forme molto diverse, e questa era la nostra. Quindi c’era una sola risposta: ‘fiat’ ”.

Dopo le dimissioni dal suo attuale incarico, il nuovo Segretario generale della Segreteria per l’Economia della Santa Sede e sua moglie si trasferiranno a Roma nei prossimi giorni. Caballero sarà operativo dalla seconda metà di agosto.

“Pensare che la Chiesa sia solo una questione di sacerdoti e suore e che il resto di noi sia solo spettatore è molto diffuso. Tuttavia, i fedeli laici hanno un compito molto importante da svolgere all’interno della Chiesa. Siamo tutti membri dello stesso corpo e abbiamo tutti la nostra missione. Per me - conclude Caballero - poter collaborare con la Santa Sede, al servizio del Santo Padre, è un onore e una grande responsabilità. I miei ‘talenti’ sono la mia esperienza e il mio lavoro, e spero con loro di poter fare la mia parte e collaborare alla trasparenza economica della Santa Sede.

Affronto questo nuovo passo nella nostra vita con umiltà e con gratitudine a padre Guerrero per aver proposto la mia candidatura, e al Santo Padre per aver riposto in me la sua fiducia”.