La preghiera di Papa Francesco per Georg Ratzinger

Il Pontefice ha scritto al predecessore esprimendo la sua vicinanza spirituale per la scomparsa del fratello

VATICAN NEWS

Una preghiera di suffragio per monsignor Georg Ratzinger, fratello di Benedetto XVI, e una preghiera per il Papa emerito, perché sia consolato in questo momento di dolore. È quanto assicura Francesco in una lettera inviata al predecessore per la morte dell’amato fratello, che Joseph Ratzinger era andato a trovare lo scorso 18 giugno affrontando la fatica del viaggio in Germania così da poterlo vedere un’ultima volta e dargli l’ultimo saluto.

“Lei - scrive Papa Francesco a Benedetto - ha avuto la delicatezza di comunicarmi per primo la notizia del decesso del suo amato fratello Mons. Georg. Desidero rinnovarle l’espressione del mio più sentito cordoglio e della spirituale vicinanza in questo momento di dolore”.

“Assicuro la mia preghiera di suffragio per il compianto defunto - continua il Papa - affinché il Signore della vita, nella sua bontà misericordiosa, lo introduca nella patria del cielo e gli conceda il premio preparato per i fedeli servitori del Vangelo”.

“E prego anche per Lei, Santità - conclude - invocando dal Padre, per intercessione della Beata Vergine Maria, il sostegno della speranza cristiana e la tenera consolazione divina. Sempre uniti nell’adesione al Cristo risorto, sorgente di speranza e di pace”.

Francesco conclude la lettera con le significative parole “Filialmente e fraternamente”, manifestando così l’affetto e la devozione che lo lega al predecessore.

I funerali di mons Georg Ratzinger saranno celebrati mercoledì 8 luglio, alle ore 10.00, nel Duomo di Regensburg..