Il Papa regala una bici elettrica all’Unitalsi per asta benefica

Il contributo prezioso per un'iniziativa di beneficenza che servirà a portare tanti bambini a Lourdes: la gioia della sezione Romana-Laziale dell’Unitalsi pe la sorpresa che è una nuova carezza di Papa Francesco per chi è nel bisogno

Isabella Piro - Città del Vaticano

C’è anche una bicicletta elettrica, una Piaggio di ultima generazione, donata da Papa Francesco tra gli oggetti dell’asta di beneficenza organizzata dalla sezione Romana-Laziale dell’Unitalsi. Lo rende noto l’organismo caritativo, specificando che il ricavato dell’iniziativa servirà a portare in pellegrinaggio a Lourdes i bimbi del reparto Oncologico del Policlinico Gemelli.

"Il Santo Padre è da sempre vicino ai bambini”, ricorda Preziosa Terrinoni, presidente dell'Unitalsi sezione Romana-Laziale. Ancora vivo è il ricordo dell’incontro privato del 31 maggio 2013, avvenuto nella Cappella di Casa Santa Marta tra il Pontefice e 22 bambini, gravemente malati, ospiti proprio del reparto oncologico del Policlinico Gemelli.

A fare da tramite per l’iniziativa benefica, il Segretario particolare del Papa, Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, che ha consegnato ai responsabili della sezione Romana-Laziale la bici elettrica, per trasformarla in uno strumento di solidarietà. “Si tratta di un ulteriore gesto di tenerezza da parte del Santo Padre - prosegue la nota - che in questi anni del Pontificato ha benevolmente espresso in vari modi la Sua vicinanza all'Unitalsi”. Le offerte per l’iniziativa benefica si possono fare anche on line, sul sito www.unitalsiromanalaziale.it in cui è stata creata un'apposita pagina.