Macerata-Loreto. Papa Francesco: “Siete i pellegrini della Madonna"

Anche quest'anno arriva la telefonata di Francesco al pellegrinaggio Macerata-Loreto, che si è tenuto ieri, ma a causa del Covid-19 è stato sostituito da un momento di preghiera al Santuario della Santa Casa, seguito tramite Tv2000

Davide Dionisi - Città del Vaticano

“E’ la prima volta che assisto ad un pellegrinaggio virtuale”. Francesco interviene telefonicamente per l’ottavo anno consecutivo all’edizione numero 42 del Pellegrinaggio Macerata-Loreto, quest’anno in forma inedita a causa del Covid. Rivolgendosi a monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano-Matelica, a monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto, e a tutti i fedeli presenti virtualmente alla cerimonia, il Papa ha detto: “Caro Monsignore, cari pellegrini virtuali, cari ragazzi e ragazze, uomini, donne, tutti voi che siete in questo momento fuori del Santuario della Madonna di Loreto, la Madre della speranza, la Madre che aiuta a guardare oltre, in questi momenti tanto difficili abbiamo bisogno di guardare oltre con speranza”. Francesco ha continuato dicendo: “Vi sono vicino in questo pellegrinaggio virtuale e prego con voi e per voi, e voi pregate per me. Abbiate coraggio! I tempi che si avvicinano, dopo questa pandemia, non saranno facili, ma col coraggio, la fede, la speranza potremo andare avanti. Coraggio! Chiedete alla Madonna questo coraggio oggi. Io sono con voi pregando”.

Presenti fisicamente una ventina giovani in rappresentanza dei pellegrini sparsi in tutto il mondo a cui il Papa ha espresso la sua gratitudine: “Grazie a voi e a tutti coloro che collaborano in questo pellegrinaggio virtuale. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca. Vi benedico e, per favore, pregate per me, non dimenticatelo”. L’edizione virtuale del pellegrinaggio che si svolge dal 1978, si è svolta solo a Loreto dalla piazza della Madonna fino all'interno della Basilica della Santa Casa con passaggio attraverso la porta santa. Francesco ha concluso il suo messaggio con un invito ai partecipanti: “Siete i pellegrini della Madonna”