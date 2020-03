Coronavirus, sospese le attività processuali in Vaticano

Con un rescritto il Papa stabilisce la sospensione fino al 3 aprile dell'attiività giudiziaria interna allo Stato, eccetto per i procedimenti che rivestono n carattere di urgenza

Le misure di contenimento del contagio da Coronavirus toccano anche l’agenda dei Tribunali vaticani. Il Papa, informa un comunicato della Santa Sede, ha disposto fino al 3 aprile prossimo “la sospensione di tutte le attività processuali in corso presso gli Uffici giudiziari dello Stato della Città del Vaticano, nonché dei relativi termini di decadenza e di prescrizione”. La misura è contenuta nel rescritto datato 18 marzo 2020, in cui si fa riferimento alla “particolare condizione sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19”,

“Tale previsione, già adottata in Italia, - precisa la nota ufficiale – non opera con riguardo alle attività di indagine e più in generale antecedenti al dibattimento, né rispetto a quei procedimenti che necessitino comunque di essere trattati per ragioni di urgenza”.