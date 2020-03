Covid-19. Preghiera del Papa in streaming nella Lingua dei Segni

Attivato un canale streaming di Vatican News nella Lingua dei Segni in occasione del Momento straordinario di preghiera di Papa Francesco per la fine della pandemia

“Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera”. Per rendere ancora più universale questa partecipazione, secondo le intenzioni di Papa Francesco, il momento straordinario di preghiera di oggi sul sagrato della Basilica di San Pietro alle ore 18, per invocare la fine della pandemia da Coronavirus, potrà essere seguito in diretta via web anche da persone con disabilità comunicative e uditive.

Radio Vaticana-Vatican News, infatti, oltre alla tradizionale diretta streaming con tele-radiocronaca in 8 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, arabo e cinese) attiverà anche un canale dedicato su YouTube per la traduzione nella Lingua dei Segni. (https://www.youtube.com/watch?v=iCONID8PEOo).

La traduzione in LIS sarà a cura di Suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per la pastorale delle persone con disabilità, e avverrà in collaborazione con Tv2000.