Vicinanza di Francesco ai malati del Coronavirus e ai sanitari che li curano

"Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza ai malati del Coronavirus e agli operatori sanitari che li curano, come pure alle autorità civili e a tutti coloro che si stanno impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio". Lo ha affermato Papa Francesco all’udienza generale. Lo scorso 13 febbraio, il Santo Padre aveva rivolto "una preghiera per i fratelli cinesi”. “Che trovino - aveva aggiunto - la strada della guarigione il più presto possibile”.

Nel mondo oltre 80 mila contagiati

In base a recenti stime, le persone contagiate in tutto il mondo sono oltre 80 mila. Tra questi, almeno 78 mila sono casi registrati nella Cina continentale. I decessi, almeno 2700, sono riconducibili alla provincia cinese dell’Hubei. Le persone guarite sono oltre 27 mila. Bruce Aylward, appena rientrato dalla missione in Cina a capo del team di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha lanciato un nuovo allarme dalla sede di Ginevra. Il mondo, ha detto, “non è pronto" per fronteggiare la diffusione dell'epidemia. Bruce Aylward ha anche sottolineato che dalla Cina arrivano comunque i primi segnali confortanti perché, grazie alle misure drastiche prese dal governo di Pechino, sta rallentando la diffusione del virus.