In udienza dal Papa il presidente dell'Azerbaigian

Dialogo interculturale e interreligioso tra i temi affrontati nell'udienza di Papa Francesco a Ilham Aliyev, presidente della Repubblica di Azerbaigian oggi in Vaticano

Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto il presidente della Repubblica di Azerbaigian, Ilham Aliyev, che successivamente ha incontrato anche il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin e il Segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher.

Come informa la Sala Stampa della Santa Sede, nel corso dei colloqui in Segreteria di Stato,"sono stati espressi da ambo le parti soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali esistenti, con particolare riferimento alla collaborazione in ambito culturale, e apprezzamento per le attività della Chiesa cattolica nel Paese".

Tra le tematiche affrontate - indica ancora la Sala Stampa - quelle "di carattere regionale e internazionale, con speciale riferimento all’importanza del dialogo interculturale e interreligioso a favore della convivenza pacifica tra i diversi gruppi religiosi ed etnici".