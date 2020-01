Papa Francesco saluta i giovani dei Focolari presenti all'udienza

Tra i fedeli all'Udienza generale di oggi nell'Aula Paolo VI, un gruppo di giovani del Movimento dei Focolari, arrivati a Roma al termine del loro Incontro internazionale svoltosi a Trento, la città natale della fondatrice, Chiara Lubich

Adriana Masotti e Orazio Cloclite - Città del Vaticano

Anche centoventi ragazzi e ragazze appartenenti al Movimento dei Focolari, oggi all'Udienza generale, a chiusura del loro Congresso che si è tenuto nei giorni scorsi al Centro Mariapoli di Cadine, poco distante da Trento. L'incontro con il Papa, richiamato dalla loro esuberante presenza nell'Aula Paolo VI, cade in un'occasione particolare: il centenario della nascita della fondatrice dei Focolari, Chiara Lubich (1920-2008).

Alcuni dei giovani presenti all'Udienza

A Trento, nei giorni scorsi, erano in 400 provenienti da diverse parti del mondo, in rappresentanza delle migliaia di giovani che aderiscono al Movimento. Tra le attività nel loro programma di formazione, c'era anche la visita ai luoghi che, nel capoluogo trentino, hanno visto alcuni tra i momenti più significativi della vita di Chiara. Una visita che ha emozionato i giovani e che ha fatto sentire la fondatrice particolarmente viva e presente. E' quanto testimonia, ai nostri microfoni, Matilde Ischia. Il messaggio di Chiara è di grande attualità, dice, e noi vogliamo continuare ad impegnarci negli ambienti dove viviamo per costruire un mondo più unito:

Ascolta l'intervista a Matilde Ischia