Chirografo del Papa - La Civilità Cattolica

Messaggio del Papa per i 170 anni de La Civiltà Cattolica

In occasione dei centosettanta anni dalla fondazione (1850-2020) della Rivista dei Gesuiti, Francesco ha inviato al direttore un chirografo, un messaggio scritto di suo pugno, che comparirà sulla copertina del primo fascicolo di gennaio 2020. "Grazie per l'aiuto che offrite anche a me" - scrive il Papa - "vi auguro di essere creativi": "fate discernimento e combattete odio, meschinità e pregiudizio"

"170 anni fa il beato Pio IX chiese alla Compagnia di Gesù di fondare 'La Civiltà Cattolica'. Da allora essa accompagna fedelmente il Papa. Grazie per l’aiuto che offrite anche a me. Continuate a vivere la dinamica tra vita e pensiero con occhi che ascoltano, sapendo che la “civiltà cattolica” è quella del buon samaritano. Vi auguro di essere creativi in Dio esplorando nuove strade, anche grazie al nuovo respiro internazionale che anima la rivista: si sentono salire dalle pagine le voci di tante frontiere che si ascoltano. Fate discernimento sui linguaggi, combattete l’odio, la meschinità e il pregiudizio. E soprattutto non accontentatevi di fare proposte di rammendo o di sintesi astratta: accettate invece la sfida delle inquietudini straripanti del tempo presente, nel quale Dio è sempre all’opera".