Il Papa prega per chi aiuta a risolvere i problemi causati dal Covid-19

Nella Messa a Santa Marta, Francesco pensa alla povertà e alla fame che creerà la pandemia di coronavirus

VATICAN NEWS

Francesco presiede la Messa a Casa Santa Marta nel venerdì della V Settimana di Quaresima. L’antifona d’ingresso, che il Papa legge all’inizio della celebrazione, è un’invocazione di aiuto nell’angoscia: “Abbi pietà di me, Signore, perché sono in angustia; strappami dalla mano dei miei nemici e salvami dai miei persecutori: Signore, che io non resti confuso” (Sal 30). Nell’introduzione, Francesco rivolge il suo pensiero al dopo pandemia:

C’è gente che da adesso incomincia a pensare al dopo: al dopo la pandemia. A tutti i problemi che arriveranno: problemi di povertà, di lavoro, di fame … Preghiamo per tutta la gente che aiuta oggi, ma pensa anche al domani, per aiutarci a tutti noi.