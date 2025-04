Iran, esplosione in un porto: 4 morti e oltre 500 feriti

Nel sud del Paese, un incendio ha distrutto alcuni edifici di una struttura sullo Stretto di Hormuz, mentre in Oman si avviava il terzo round di colloqui sul programma nucleare iraniano

Vatican News

È di quattro morti e oltre 500 feriti il bilancio dell’esplosione e del successivo incendio che hanno scosso il porto Shahid Rajaei, nel sud dell’Iran, appena fuori Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, a circa mille chilometri dalla capitale Teheran. Una struttura sullo Stretto di Hormuz, imboccatura del Golfo Persico attraverso cui passa il 20% di tutto il petrolio commerciato, di alto valore strategico per le spedizioni di container dalla Repubblica islamica e che ogni anno gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci.

Ancora sconosciute le cause

A diffondere le immagini dell’alta colonna di fumo sprigionatasi dagli edifici esplosi sono stati i video pubblicati dai social media, mentre i media statali hanno mostrato i feriti che si affollavano in almeno un ospedale, con arrivi e partenze di ambulanze. Per il momento le autorità non hanno fornito alcuna causa per l'esplosione, tuttavia dai video sembrerebbe chiaro che a prendere fuoco sia stato qualcosa di altamente infiammabile. Autorità locali indicano che tutto sarebbe iniziato da uno dei container. Il Ministero degli Interni ha dichiarato di aver avviato un'indagine.

In Oman in corso i negoziati sul nucleare

L'esplosione è avvenuta mentre l'Iran e gli Stati Uniti si incontravano in Oman per il terzo round di negoziati sul programma nucleare di Teheran, che sta avanzando rapidamente.